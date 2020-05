Le Magic Keyboard de l’iPad Pro a un problème avec les câbles de recharge tiers

Medhi Naitmazi

Le nouveau Magic Keyboard qui permet d’emmener le nouvel iPad Pro 2020 à un autre niveau de productivité ferait du favoritisme. Selon de nombreux clients, la coque-clavier pose des problèmes de recharge à ses propriétaires qui n’utilisent pas les câbles et chargeurs d’Apple.



Le Magic Keyboard qui a notamment apporté un trackpad pour iPadOS dispose d’un port USB-C dédié pour recharger l’iPad Pro, quand celui-ci est inséré dedans.

Un port de recharge capricieux sur Magic Keyboard

« Not Charging », voilà ce qu’ont certains clients dans la barre de statut lorsqu’ils branchent un câble ou un chargeur tiers sur le Magic Keyboard. Et on ne parle pas d’accessoires exotiques mais bel et bien de marques certifiées par Apple comme Anker, Mophie et autres qui vendent des câbles et chargeurs MFI. Selon les cas, soit le chargeur posé problème, soit c’est le câble.



En revanche, si le câble et le chargeur sont signés Apple, les témoignages indiquent que la charge se passe comme prévu. Idem, les câbles en défaut fonctionnent très bien directement sur l’iPad Pro. Alors du coup, comment expliquer que le SAV leur ait indiqué qu’il s’agissait d’un problème matériel sur le Magic Keyboard ? Plusieurs personnes ont eu recours à un échange auprès du service client de la firme à la pomme.



Apple aurait-il oublié de mettre la bonne puce de reconnaissance d’accessoires MFI sur son cher Magic Keyboard ? Vendu plus de 300€ et même 399€ en version 12,9 pouces, on ne peut pas dire qu’il soit donné. Une raison de plus pour mécontenter les clients qui ont par exemple besoin d’un câble plus long que celui fourni en standard, ce que le constructeur ne propose pas.





