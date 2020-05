Mario Kart Tour : ajout de l'option multijoueur En équipes

Il y a 24 min (Màj il y a 23 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Les développeurs de Mario Kart Tour (v2.1.0, 203 Mo, iOS 10.0) viennent de lancer une nouvelle mise à jour intéressante : estampillée 2.1, celle-ci apporte notamment une nouvelle option pour le mode multijoueur.



En effet, il est désormais possible de créer des courses en équipes, ce qui ravira les nombreux pilotes en ligne. Bien sûr, cette nouvelle règle n'est pas la seule nouveauté de cette update, puisque l'éditeur ajoute un code de groupe au mode en ligne.



Mario Kart Tour : les développeurs misent sur les équipes

Bien qu'il soit arrivé tardivement, le mode multijoueur est désormais disponible depuis quelques semaines pour les joueurs de Mario Kart Tour. Les retours sont unanimes, le online n'est pas parfait, mais il semblerait que les développeurs travaillent dessus.



Dans la mise à jour du jour, une nouvelle règle de jeu d'équipe a été ajoutée avec une nouvelle fonctionnalité de code de salle, pour se retrouver plus rapidement et organiser des parties privées.



Par ailleurs, on apprend que la prochaine saison (semaine prochaine) marquera l'arrivée des Défis experts, mais également d'un nouvel événement Pièces à gogo dont nous ignorons le contenu.Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour