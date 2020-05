Foxconn : Des bénéfices qui chutent de 90% au T1 2020

Le premier trimestre de 2020 a été catastrophique pour Foxconn. Avec la fermeture de ses usines, l'entreprise qui s'occupe de l'assemblage des iPhone n'a pas pu répondre aux commandes. Le partenaire d'Apple vient de communiquer ses résultats du premier trimestre et sans surprise Foxconn réalise les pires résultats depuis plus de 20 ans.

Foxconn a été énormément impacté

C'est dans ce genre de période qu'une grande entreprise comme Foxconn réalise qu'elle n'est plus rien sans les petites mains qui réalisent le travail au quotidien pour satisfaire les commandes de ses clients.

D'après les résultats communiqués, Foxconn a enregistré une chute des bénéfices de 90% par rapport au T1 2019. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire qui a sévi en janvier, février et début mars en Chine, l'activité était au point mort et Foxconn avait prévenu ses clients que la catastrophe était inévitable vu l'ampleur de la propagation du Covid-19.

Malgré tout, les chiffres devraient repartir à la hausse dès le deuxième trimestre. L'entreprise s'attend à une forte croissance par rapport aux trois premiers mois de l'année. L'activité à pu reprendre avec une extrême vigilance, puisque Foxconn sait que si un cas de Covid-19 est détecté, c'est toute l'usine qui fermera sur ordre des autorités.

Le président du groupe Liu Young-way estime que cela va prendre du temps à ce que tout revienne à la normale. Il faut dire que le confinement très strict qu'a vécu la Chine a été historique et a chamboulé toute l'économie du pays.

Sur le premier trimestre de 2020, la division mobile de Foxconn a réalisé des résultats en chute libre de -15%. Un coup dur puisque la division représente une part importante dans le chiffre d'affaires de Foxconn.



