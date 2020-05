Intel réserve ses puces Ice Lake 10G 28W aux MacBook Pro d’Apple

Apple est donc un client à part pour Intel qui peut se permettre de ne produire certaines puces haut de gamme uniquement pour lui. Mais cela ne devrait pas empêcher la société de Tim Cook de développer ses propres puces pour Mac sur base des processeurs d’iPhone et d’iPad A1X pour avoir un meilleur contrôle sur les performances, les délais et les coûts. D’ailleurs, le premier MacBook sous ARM doit arriver fin 2020 voire début 2021.

Il s’agit des CPU Intel Core i5 et Core i7 de dixième génération gravés en 10 nanomètres. Ils profitent de la technologie propriétaire Ice Lake, et d’une puissance de 28 W. Le reste de la gamme étant limité à 15 W.

Attendus depuis des mois, les puces Core i7-1068G7 et Core i5-1038NG7 ne sont finalement pas commercialisés pour le grand public, malgré les prévisions de sites spécialisés comme Anandtech. Mais par contre, sa base de données de référence, ARK , vient de voir ses deux modèles ajoutés. Comme ce qu’on peut voir sur Geekbench , ce sont exactement ceux qu’on trouve respectivement dans le MacBook Pro 16" 2019 et le MacBook Pro 13" 2020.

Vous le savez certainement, Intel équipe exclusivement les ordinateurs d’Apple depuis 2005 et la fin du PowerPC d’IBM. Alors que ce partenariat pourrait être bientôt terminé en raison de l’envie de la firme à l’iPhone d’intégrer ses propres processeurs sur base ARM dans les Mac, nous apprenons que le fondeur américain propose carrément ses puces les plus haut de gamme uniquement pour Apple.

