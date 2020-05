Ubisoft attaque Apple et Google à cause d'une copie de jeu

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

2

Le célèbre studio de développement français vient d'engager une poursuite juridique contre les deux géants que sont Apple et Google. La raison ?



Tout simplement la présence d'un jeu qui ressemblerait beaucoup trop à un certain Rainbow Six: Siege, célèbre création du groupe.

Ubisoft poursuit Apple et Google pour une copie de son jeu

Voilà une affaire qui pourrait faire du bruit : le célèbre studio français, que l'on connaît notamment grâce à Watch Dogs, Assassin's Creed et bien d'autres, s'inquiète de la présence d'un clone de l'un de ses jeux sur l'App Store et le Play Store.



En effet, le jeu Area F2 de Tencent serait beaucoup trop proche de son petit protégé, Rainbow Six: Siege​​​​​... Le studio en parle comme d'une "copie quasi conforme" et que ces similarités doivent être contestés.



Si cette copie existe, c'est parce que Rainbow Six: Siege​​​​​ est "l’un des jeux multijoueurs compétitifs les plus populaires au monde et fait partie des propriétés intellectuelles les plus précieuses d’Ubisoft".



Après avoir prévenu Apple et Google une première fois, le studio n'a pas d'autres choix que de porter plainte suite au silence des deux grands groupes. Reste désormais à savoir ce que donnera cette affaire et si le français aura le dernier mot...



Source