Les AirDots Pro 2 en promotion à 60 euros

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

Récemment, Xiaomi a fait la présentation des Mi AirDots Pro 2 : une sorte de pâle copie des AirPods, avec un gros avantage, son prix !



Déjà très abordables puisque vendus aux alentours de 90 euros, les écouteurs sans fil sont actuellement en promotion sur le site de la FNAC, affichant un tarif de 60 euros.

Les AirDots Pro 2 en promotion sur la FNAC

Pour rappel, les Mi AirDots Pro 2 ont le droit au Bluetooth 5.0 et possèdent un système de réduction du bruit actif. Pour les contrôler, c'est comme les AirPods, on pourra se servir de sa voix ou tout simplement les tapoter pour avancer ou mettre pause. De même, les écouteurs détecteront la présence de l'oreille ou non, mettant en pause la lecture lorsque ces derniers sont enlevés.



Niveau autonomie, on parle de 4 heures avec une seule charge, et un boîtier qui augmentera leur autonomie de 14 heures avec une recharge en une heure.



