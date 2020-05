Le FBI a réussi à entrer dans les deux iPhone du terroriste de Pensacola

Quand le FBI a besoin de déverrouiller un iPhone dans le cadre d'une enquête, l'agence fédérale sait à l'avance qu'une grande aventure commence. Ça a été le cas avec les deux iPhone du terroriste Mohammed Saeed Alshamrani​​​​​​. Pour rappel, l'homme a commis un attentat dans une station aéronavale en Floride au mois de décembre 2019. ​

Le FBI a réussi à accéder aux iPhone, sans l'aide d'Apple

Cela aura été un parcours du combattant, mais quand on persiste très souvent on obtient ce que l'on veut.

En décembre, le FBI avait fait appel à la firme de Cupertino pour demander l'accès à l'iPhone 5 et l'iPhone 7 d'un terroriste qui avait fait plusieurs victimes en Floride. Apple avait alors expédié toutes les informations qu'elle détenait sur cette personne. Cependant, l'entreprise a catégoriquement refusé de donner l'accès aux deux iPhone.



Un débat avait alors fait sensation aux États-Unis et la question "Apple doit-il créer une porte dérobée dans iOS pour des situations exceptionnelles comme celle-ci ?" avait été à la Une de plusieurs médias.

Alors que ce sujet divise les Américains, pour la firme de Cupertino les choses ont toujours été claires, commencer à faire cela constituerait une menace pour la sécurité nationale. Avec le temps, le FBI en avait conclu que cela ne servait à rien d'insister auprès d'Apple.

Finalement, d'après Bloomberg, l'agence fédérale a réussi à obtenir l'accès aux deux iPhone des terroristes, sans l'aide d'Apple.

Aucune information n'a été communiquée sur comment le FBI s'y est pris, mais le résultat tant attendu s'est enfin produit !

Grâce à ces déverrouillages, l'enquête va pouvoir se poursuivre. Les questions comme "Le terroriste avait-il des complices ? Était-il en communication avec quelqu'un qui lui donnait des instructions ?" vont peut-être trouver des réponses.



Pour mémoire, même Donald Trump était intervenu auprès d'Apple... visiblement en vain.