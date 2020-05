Les Apple Glass au prix de 499$ et disponibles en prescription ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

6

Les Apple Glass en fuite ! On ne présente plus Jon Prosser tant on parle de lui dans nos derniers articles, et il faut bien comprendre pourquoi... Ce dernier travaille avec des sources très proches d'Apple et a donc ses oreilles dans les couloirs de la Pomme, lui permettant de divulguer des informations sur les produits à venir.



Aujourd'hui, c'est au tour des Apple Glass, dont le prix et quelques détails auraient fuité... Ainsi, il dévoile que les informations seraient transmises via un iPhone connecté sans fil et le prix serait de 499$ avec la possibilité de les avoir avec une prescription médicale.

Les Apple Glass autour de 499$ avec LIDAR, recharge sans fil et interface Starboard

C'est tout chaud ! Jon Prosser vient donc de publier une nouvelle vidéo sur Twitter dans laquelle celui-ci divulgue les informations qu'il a cumulées ces dernières semaines.



Le traitement des données se ferait grâce à un iPhone connecté sans fil, à la manière actuelle de l'Apple Watch. Concernant le tarif, elles débuteraient autour de 499$, mais le prix augmenterait selon les besoins des différents clients. On pourrait imaginer qu'en euros, ce serait plutôt 549 voire 599€.



Une rumeur indique qu'une version lunettes de soleil serait disponible, mais pas directement au lancement. Dans le prototype, un capteur LIDAR était présent sur le côté droit, mais sans caméra.



Les Apple Glass seraient également livrées avec un support en plastique pour la recharge sans fil et l'interface utilisateur s'appellerait "Starboard". Les lunettes devraient être capables de scanner les codes QR (codes QR sous iOS 14) logotypées.



Prosser indique que les lunettes devrait être un "One More Thing" d'un prochain keynote (début 2021), avec lancement au dernier trimestre 2021, si le coronavirus n'a pas eu d'impact. A priori, le côté santé serait déterminant dans le prix avec la possibilité de les prescrire dans les pays où elles seront validées par les autorités compétentes. Apple mise beaucoup sur ce domaine déjà avec l'Apple Watch.



Vous seriez prêt à les acheter ? Le prix nous parait bien plus raisonnable que celui évoqué par les premières rumeurs.