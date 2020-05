Concept : Une Apple Watch Series 6 avec un écran encore plus grand

Il y a 2 heures

Julien Russo

2

Nous avons vu récemment de nombreux concepts d'iPhone 12, cependant on a toujours tendance à oublier l'autre petit bijou technologique qu'on porte à notre poignet tous les jours, il s'agit de l'Apple Watch ! La chaine YouTube ConceptsiPhone a imaginé à quoi pourrait ressembler la sixième génération d'Apple Watch.

Le concept de l'Apple Watch Series 6

Si tout se passe bien, on devrait voir une nouvelle Apple Watch être lancée cette année. Peut-être en même temps que le nouvel iPhone ou plus tard avant les fêtes de fin d'année.

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, l'Apple Watch Series 6 devrait proposer un processeur plus rapide et une meilleure résistance à l'eau. Elle pourrait aller plus loin sous l'eau que les 50 mètres annoncés par Apple.

Au niveau des fonctions Santé, on parle d'une surveillance de l'oxygène dans le sang.

Pour l'instant on n'en sait pas beaucoup, puisque les rumeurs du moment semblent se concentrer essentiellement sur les Apple Glasses et l'iPhone 12.

D'après ce concept, la grosse nouveauté de la Series 6 pourrait être en lien avec son écran. Comme vous pouvez le voir sur cette image, l'écran aurait tendance à légèrement déborder sur les côtés et serait probablement d'une meilleure définition que les modèles précédents.

Retrouvez la vidéo du concept ci-dessous :



