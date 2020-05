Grayshift commercialise un logiciel capable de récupérer le mot de passe d'un iPhone

Julien Russo

Vous avez peut-être entendu parler de "Grayshift", cette entreprise s'est fait connaitre mondialement grâce à son programme "GrayKey" qui est capable de contourner le cryptage d'un iPhone, quelle que soit la génération. Cependant, ce système prend parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans le cadre d'une enquête de police, cela prend trop de temps...

Grayshift dévoile Hide UI

L'iPhone n'est pas infaillible. En effet, Grayshift l'a dévoilé une multitude de fois. Après le succès de GrayKey, l'entreprise a décidé d'aller plus loin en développant un nouveau programme très ingénieux.

Comme l'explique NBC News, les ingénieurs de la firme ont développé un système de suivi appelé "Hide UI", il est essentiellement destiné aux forces de l'ordre du monde entier pour qu'elles accèdent plus rapidement et plus facilement aux données d'un iPhone.



Hide UI est un programme bien pensé, puisqu'il s'agit d'un logiciel espion qui s'installe sur un iPhone verrouillé. En seulement quelques minutes, celui-ci se transfère vers l'iPhone sans qu'il puisse le bloquer.

Une fois sur l'appareil, ce logiciel espion n'aura qu'un seul but : suivre l'activité de l'utilisateur de A à Z.

Dès que le propriétaire de l'iPhone va se mettre à saisir le code de déverrouillage, Hide UI va l'enregistrer dans un fichier texte afin de le communiquer à la police dès que l'iPhone est reconnecté au boitier Grayshift.

Alors bien sûr comment faire saisir le code à un suspect arrêté ?

L'entreprise suggère qu'il faut être malin. En effet, la police peut expliquer à la personne arrêtée qu'elle peut temporairement utiliser son iPhone pour téléphoner à un proche ou à son avocat.

Il faudra au préalable ajouter un petit coup de feutre sur le capteur du Face ID pour que celui-ci ne fonctionne pas et oblige le suspect à utiliser le code de déverrouillage. Une fois que l'appel est terminé, la police récupère l'iPhone et obtient le code de l'iPhone.



C'est la première fois que vous entendez parler de Hide UI ? C'est normal. Ce logiciel espion existe depuis environ 1 an, mais son existence est restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Car les forces de l'ordre ont signé des accords de non-divulgation qu'a exigés le fabricant.

Depuis que ce logiciel espion a été dévoilé, les militants des libertés civiles et des avocats crient au scandale, puisqu'ils savent que ce genre de système est fréquemment utilisé sans mandat.