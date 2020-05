iPhone 12 : Est-ce une photo de la carte mère qui a fuité ?

Alors bien sûr, cette photo pourrait être complètement fausse, mais elle reste crédible sur plusieurs points. On retrouve déjà cette fameuse forme en "L" qu'on retrouve déjà à l'intérieur des iPhone 8. La puce en bas à gauche est fabriquée par Samsung , le fournisseur d'Apple depuis très longtemps. Deux indications qui laissent penser que cette photo pourrait être authentique. Bien sûr, elle est à prendre avec des pincettes, puisqu'une photo qui tourne partout sur internet ne veut pas dire qu'elle est réelle. Source

Jusqu'ici nous avions eu que des fuites sur les résolutions des écrans , sur les prix des modèles d'iPhone 12, sur le stockage minimum ... Mais jamais de fuite visuelle ! Le compte Twitter LeoRepairYao a été l'un des premiers à relayer la photo sur Twitter. On peut y voir la carte mère qui sera présente dans les prochains iPhone 12.

Depuis quelques heures une photo tourne partout sur Twitter et sur Weibo (un réseau social très connu en Chine). L'auteur de la photo prétend qu'il s'agit de la carte mère de l'iPhone 12 qui viendrait directement des chaines de productions où le nouvel iPhone est produit.

