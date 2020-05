Apple lance iOS 13.5 (+ iPadOS) avec des nouveautés dont l'API du Covid

Deux jours après les versions Golden Master d'iOS 13.5 et d'iPadOS 13.5, Apple lance les mises à jour pour le grand public.



La mise à jour apporte pas mal de changements et de nouvelles fonctionnalités provoquées par le COVID-19, y compris l'API de notification d'exposition, des améliorations de Face ID, et bien plus encore.



Ces deux mises à jour sont accompagnées par tvOS 13.4.5 qui n'apporte aucune nouveauté visible.

iOS 13.5, iPadOS 13.5 watchOS 6.2.5 et tvOS 13.4.5 disponible

Au rayon des nouveautés, il faut savoir qu'iOS 13.5 et iPadOS 13.5 sont surtout consacrés au coronavirus avec l’intégration de l’API commune d’Apple et Google pour traquer les porteurs du Covid-19.



Apple et Google ont développé l'API Exposure Notification en partenariat l'un et l'autre, mais aussi avec des responsables de la santé publique. Lorsqu'un utilisateur active la fonctionnalité et qu'une application d'une autorité de santé publique est installée, l'appareil envoie régulièrement une balise via Bluetooth qui comprend un identifiant aléatoire. À partir de là, l'API Exposure Notification télécharge une liste des clés des balises qui ont été vérifiées comme appartenant à des personnes confirmées positives pour COVID-19 et vérifie cette liste. En cas de correspondance, l'utilisateur peut être averti et informé des prochaines étapes pour se protéger.

Apple et Google indiquent qu'à ce jour, une poignée d'États américains et 22 pays sur les cinq continents ont demandé et reçu l'accès à l'API Exposure Notification.



Les deux firmes ont également déclaré avoir consulté et informé un certain nombre de différentes équipes de santé publique, notamment les Centers for Disease Control and Prevention, la CDC Foundation, l'Association of Public Health Laboratories, l'Association of State and Territorial Health Officials, etc.



Aujourd'hui, la sortie d'iOS 13.5 signifie que les agences de santé publique du monde entier peuvent commencer à déployer leurs applications qui tirent parti des API Exposure Notification.



Les principales modifications apportées à l'API de notification d'exposition sur la base des commentaires des agences de santé publique comprennent :

Les agences de santé publique peuvent définir ce qui constitue un événement d'exposition

Les agences de santé publique peuvent déterminer le nombre d'événements d'exposition qu'une personne a eu

Le risque de transmission des cas positifs peut être pris en compte dans la définition d'un événement d'exposition

Les agences de santé publique peuvent contacter les utilisateurs exposés sur la base d'une combinaison de l'API et des données que les utilisateurs choisissent volontairement de saisir dans l'application

Apple et Google déclarent également avoir apporté d'autres améliorations à la confidentialité de l'API Exposure Notification :

Les clés d'exposition temporaires sont désormais générées de manière aléatoire au lieu d'être dérivées d'une clé de traçage

Toutes les métadonnées associées à Bluetooth sont désormais cryptées pour rendre plus difficile l'identification d'une personne.

Les autres nouveautés d'iOS 13.5 et d'iPadOS 13.5

Autrement, iOS 13.5 accélère l'accès au champ de mot de passe sur les appareils avec Face ID lorsque vous portez un masque. Cette mise à jour introduit également une option pour contrôler la visibilité automatique des vignettes vidéo lors des appels de groupe sur FaceTime et comprend des corrections de bugs et d'autres améliorations.

Identifiant du visage et mot de passe

Processus de déverrouillage simplifié pour les appareils avec Face ID lorsque vous portez un masque facial

Champ de mot de passe présenté automatiquement après avoir glissé du bas de l'écran de verrouillage lorsque vous portez un masque facial

Fonctionne également lors de l'authentification avec l'App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes et d'autres applications prenant en charge la connexion avec Face ID

Notification d'exposition

API de notification d'exposition pour prendre en charge les applications de suivi des contacts COVID-19 des autorités de santé publique

FaceTime

Option pour contrôler la visibilité automatique sur les appels FaceTime en groupe afin que les vignettes vidéo ne changent pas de taille lorsqu'un participant parle

Services d'urgence

Possibilité de partager automatiquement les informations de santé et autres informations essentielles de votre ID médicale avec les services d'urgence lorsque vous passez un appel d'urgence (États-Unis uniquement)

Corrections de bugs

Cette mise à jour comprend également des corrections de bogues et d'autres améliorations.

Résout un problème où les utilisateurs pouvaient voir un écran noir lorsqu'ils essayaient de lire des vidéos en streaming à partir de certains sites Web

Résolution d'un problème dans la feuille de partage où les suggestions et les actions peuvent ne pas se charger

Comment installer iOS 13.5 et iPadOS 13.5

Comme d'habitude, les mises à jour sont gratuites pour tous les appareils compatibles avec iOS 13.



Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur l'application Réglages, puis choisissez Général, puis Mise à jour logicielle. La mise à jour devrait être disponible et prête à être installée.