IGB Electronica relance le procès de la marque iPhone au Brésil

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Même quand on croit que c’est terminé, une affaire juridique peut resurgir à tout moment. C’est le cas pour le différend de longue date entre Apple et IGB Electronica au sujet de la marque « iPhone » au Brésil.

La marque iPhone encore contestée au Brésil

IGB Electronica est une société d'électronique grand public basée au Brésil et en Amérique du Sud. La société a en fait déposé le nom de «iPhone» dès l’an 2000, ce qui ne convenait manifestement pas à Apple au moment de lancer son propre iPhone plusieurs années plus tard, en 2007.



Sans surprise, Apple a attaqué IGB Electronica devant les tribunaux, et la bataille entre les entreprises a duré des années.



L’année 2013 fut décisive. Au début, Apple a en fait perdu la marque déposée de l'iPhone au Brésil. Rapidement, Apple a fait appel de cette décision, puis, en septembre, Apple a finalement eu gain de cause, ce qui signifiait que la société pouvait utiliser l'iPhone pour ses propres produits dans la région, sans exclusivité cependant.



Ensuite en 2018, la justice avait autorisé les deux sociétés à utiliser la marque au Brésil.



Et bien maintenant, l'affaire a été portée devant la Cour fédérale suprême du Brésil pour tenter d’annuler cette décision, IGB Electronica faisant appel pour regagner l’utilisation exclusive de la marque. La firme est d’ailleurs en mauvaise posture depuis deux ans, placée en redressement judiciaire avec une perte cumulée de près d'un milliard de reais.

D’autres problèmes de marque pour Apple

Aux États-Unis, Apple a dû conclure un accord à l'amiable avec Cisco pour utiliser la marque iPhone, qui appartient à la filiale Linksys depuis 2000; il a également acheté les droits de marque de l'iPad à Fujitsu. En Chine, la société a payé 60 millions de dollars pour mettre fin à un différend juridique avec Proview Technology (Shenzhen) concernant la marque iPad.



