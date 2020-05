Mario Kart Tour : lancement de la Saison de la Jungle

Du côté des récompenses "normales", les joueurs pourront obtenir Bébé Luigi tandis que les détenteurs du Pass Or pourront remporter le kart Hanafuda Bloops. Le premier tuyau permet de remporter Funky Kong, mais également le kart Buggy Banane et l'aile Banane.

La jungle s'invite dans le jeu Mario Kart Tour ! De façon bimensuel, le mercredi, les développeurs de chez Nintendo lancent une nouvelle saison avec du nouveau contenu, de nouveaux pilotes, karts, ailes et circuits. Cette fois-ci, c'est Dixie Kong et Funky Kong qui sont à l'honneur au travers de la Saison de la Jungle qui durera jusqu'au 3 juin prochain. Voici la bande-annonce :

