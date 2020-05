Nouveauté sur Twitter : Choisissez qui peut répondre à vos tweets (bêta)

Dans une démarche d'amélioration permanente, le réseau social Twitter est en train de tester une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs qui viennent de poster un tweet de choisir qui peut y répondre. Cette nouveauté a été présentée en début d'année au CES et elle est actuellement en phase de bêta pour une probable mise en ligne.

Donner la possibilité à l'utilisateur de choisir qui peut répondre à ses tweets, c'est à la fois offrir une meilleure qualité des échanges, mais aussi limiter le harcèlement en ligne.

À l'heure actuelle, la fonction est en bêta et elle est déployée chez un nombre très restreint d'utilisateurs dans le monde. Les premiers retours seraient très positifs et c'est en partie pour cela que Twitter a décidé de présenter cette nouvelle fonctionnalité dans une vidéo.



Pour faire simple, quand vous allez poster un tweet vous aurez à définir un réglage pour les réponses à votre tweet.

Il existe trois solutions :

Twitter précise que cette nouveauté n'a aucun lien avec les retweets avec ou sans citation et les likes.

La volonté du réseau social n'est pas non plus que les utilisateurs s'enferment dans une bulle ou personne ne pourra réagir à leurs tweets. Puisque cela viendrait casser le principe même de Twitter qui est d'exprimer son opinion et ses idées.

Pour l'instant cette fonctionnalité est en essai, comprenez par là qu'il n'est pas certain qu'elle voit le jour. Malgré tout, il est bon de prendre en compte que la majorité des annonces de nouvelles fonctionnalités sur le compte officiel @twitter arrivent assez rapidement après.

Découvrez ci-dessous la démonstration en vidéo...

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT