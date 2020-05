Promotion : la barre de son Bose Solo 5 à 199€ (+ avis)

La barre de son Bose Solo 5 est en promotion chez plusieurs revendeurs.



Pour améliorer l'expérience de votre téléviseur, un accessoire comme la barre de son est devenue incontournable. Que ce soit pour regarder vos films et séries préférées, pour regarder les clips ou jouer à la console, il s'agit d'une très bonne solution compacte. Et si votre budget est restreint, la Solo 5 de Bose se pose en excellent candidat. Pour moins de 200€, on peut s'offrir un son de qualité !

Bose Solo 5 à seulement 199,99€

Si le fabricant est surtout connu pour ses équipements audio haut de gamme et professionnels, Bose s'attaque de plus en plus au milieu de gamme avec des produits moins chers. Même si la puissance et la technologie ne sont pas les mêmes que sur les modèles supérieurs, la Solo 5 permet d'avoir un bon compromis, notamment dans une pièce de taille moyenne ou petite. Si vous avez moins de 25m2, vous pouvez vous laissez tenter.



Compacte et légère (moins de 7kg), elle se place partout, discrètement. Avec elle, vous aurez toute la connectique qu'il vous faut - sauf le port HDMI Arc qui est bien pratique - avec une entrée optique, une prise mini-jack, une prise coaxiale et une connexion Bluetooth pour appairer iPhone, iPad, Mac et autres Android par exemple. On pourra aussi la connecter à une TV en sans fil, mais vous risquez d'avoir un léger décalage.



Avec la télécommande, la Bose Solo 5 se pilote donc facilement et met rapidement en valeur ses atouts qui sont un son enveloppant avec une belle spatialisation, des voix claires et de bonnes basses. Evidemment, ne vous attendez pas à faire trembler l'immeuble, la Solo 5 dégrade le son à partir de 50% du volume avec une distorsion que les connaisseurs repéreront vite. Mais dans tous les autres cas d'utilisation, elle donnera une autre dimension à vos séances. La télécommande permet d'ailleurs de changer la source (même si l'enceinte bascule automatiquement) et de choisir le niveau de basse selon vos désirs.

On aime la Solo 5 pour :

sa facilité d'utilisation

Sa connectivité

Sa qualité sonore (surtout en mode cinéma et jeux vidéo)

Son prix

Si vous avez un budget supérieur, il y a évidemment d'autres modèles chez Bose comme la SoundBar 500 à 549€, mais préférez alors la Sonos Beam vendu 100€ moins cher et plus polyvalente !

Acheter la Bose Solo 5

La barre de son de Bose est actuellement en promotion sur :