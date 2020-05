Apple TV+ : Une nouvelle bande annonce pour la future série documentaire "Dear..."

Julien Russo

La dernière série documentaire produite par Apple vient d'être dévoilée en bande-annonce, il s'agit de la production "Dear...". Annoncé en janvier 2020, on n'avait plus de nouvelle sur ce futur programme. Le tournage est désormais terminé et la mise en ligne est prévue le 5 juin prochain. Pour vous donner envie de regarder le programme, la firme de Cupertino vous propose quelques images.

"L'histoire d'une personne peut changer le monde"

Vous souvenez-vous des vidéos "Dear..." pour l'Apple Watch ? Il s'agissait d'utilisateurs de la montre connectée qui expliquait comment ce petit objet à leur poignet leur avait sauvé la vie ou changé leur quotidien.

On se souvient de clients qui racontaient que grâce à la détection du rythme cardiaque, ils avaient pu se rendre à temps aux urgences. Il y avait aussi un jeune adolescent handicapé qui avait tendance à parler trop fort et qui grâce à l'application watchOS "Bruit", pouvait mieux contrôler son intonation de voix.

Face caméra, c'était à chaque fois des témoignages touchants qu'Apple n'hésitait pas à dévoiler pendant ses keynotes.



La firme de Cupertino a voulu reprendre ce concept avec cette fois des talents qu'on connait tous. L'objectif est d'apporter une approche biographique des personnes à fortes influences.

On retrouve des personnalités issues de la télévision, de la culture américaine, de l'univers sportif...

La série qui est produite par R.J Cutler lauréat d'un Emmy Awards proposera pour la première saison, 10 épisodes.

Nous verrons les périodes clés de leur vie, les bons comme les mauvais moments qu'elles ont vécus. Les personnalités sélectionnées pour "Dear..." ouvriront aussi des lettres expédiées par leurs fans qui les suivent depuis longtemps, nous aurons leur réaction à chaud dans l'épisode.

Dans cette nouvelle série documentaire, on retrouvera la danseuse de ballet Misty Copeland, Oprah Wnfrey, Stevie Wonder, la gymnaste Aly Raisman, la mannequin Yara Shahidi...

En France, comme dans le reste du monde, le nouveau programme arrive le 5 juin.