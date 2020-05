Project Ragnarok : NetEase Games parle de son RPG en open-world

Décidément, les jeux se basant sur la mythologie nordique ont la cote ces derniers temps du côté des studios... On pense notamment au sublime God of War, mais également à l'annonce d'Ubisoft et de son nouvel Assassin's Creed: Valhalla qui débarquera à la fin de l'année.



Seulement, un autre studio vient d'annoncer son jeu dans l'univers des vikings : en effet, NetEase Games vient de présenter un RPG en open-world du nom de Project Ragnarok.



Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a été le premier à révéler des informations, dévoilant notamment que le jeu sortirait sur iOS/Android, PC et consoles.

NetEase is developing a new AAA game, tentative title is Project Ragnarok.



It is an open world adventure game inspired by Nordic mythology.



Will take a multi-platform approach which indicates PC and Console in addition to Mobile. pic.twitter.com/tAKM3BViFs