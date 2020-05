Vikings II : le nouveau shoot em up de Plug In Digital sur iOS / Android

Medhi Naitmazi

Vikings II vient d'arriver sur iOS et Android apportant avec lui un vent frais sur la catégorie shoot'em up. Oui, mettant en scène des guerriers scandinaves, Vikings 2 est un titre comparable à Sky Force, Bridge Strike et autre Bullet Hell. Il s'agit de tirer à gogo sur les ennemis dans un jeu à défilement vertical. Mais il y a quelques petites subtilités...



Vikings II : un shoot em up / RPG intéressant sur iOS et Android

Pour avoir une idée de la qualité de Vikings II, il suffit de regarder les précédents opus de Plug In Digital qui compte à son actif des jeux comme Vandals, Zombie Night Terror, Swim Out ou encore Golf Peaks par exemple.



Disponible depuis deux jours, Vikings vous propose, plutôt que de conduire un énième vaisseau spatial, de devenir le meilleur archer du Moyen-Âge. Devant vous se dressent de nombreux, mais alors très nombreux ennemis. Il y en a pour tous les goûts avec les fenrirs, les dragons, les serpents, les krakens, les trolls, les géants, les pilleurs, les démons et compagnie. Mais surtout, ce sont les boss impressionnants qui vous donneront du fil à retordre puisque les toucher une fois ne sera pas suffisant.



A chaque fois que vous éliminez des "obstacles", vous recevrez de l'or permettant d'entrainer le viking de votre choix. Oui, vous pouvez choisir votre héros et le faire progresser. Un petit côté RPG qui n'est pas déplaisant et qui ajoute à la profondeur du gameplay. Plus il sera puissant, plus vous éliminerez facilement les ennemis les plus coriaces, boss y compris.



Question durée de vie, Vikings 2 propose des centaines de niveaux, dans des environnements stylisés très réussis et assez variés. Et au niveau du gameplay, c'est simple et efficace, comme doivent être les jeux de cette catégorie.



Si vous aimez les jeux de tir, foncez sur Vikings II que ce soit sur iPhone, iPad ou Android ! L'abonnement optionnel permet de débloquer plus de contenu, mais n'est pas nécessaire.

Notre avis sur "Vikings II"

La note 4,5 / 5

