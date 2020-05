La fuite d'iOS 14 vient d'un iPhone 11 revendu en Chine

Depuis quelques mois nous avons vu une multitude d'informations fuiter à propos d'iOS 14. Comment ces informations arrivent à se retrouver en ligne alors que la WWDC 2020 n'a même pas encore eu lieu ? Cela serait dû à la vente illégale d'un iPhone 11 en décembre 2019 qui avait iOS 14 installé.

L'origine des fuites d'iOS 14

Quand autant de fuites sur une version logicielle ont lieu, il y a deux raisons. Soit l'entreprise est complice pour créer le buzz ou soit il y a eu un employé quelque part qui a vendu la mèche.

Pour iOS 14, c'est plutôt la deuxième solution !

En effet, le média VICE a voulu en savoir plus. Comment toutes ces informations ont été mises sur internet avant l'annonce officielle ?

Avant de lancer un nouvel OS, la firme de Cupertino a besoin de tester la nouvelle version sur chaque iPhone pour voir comment le smartphone se comporte avec une version logicielle qui à la base n'a pas été développée pour lui. À partir de ces tests, Apple communique après les iPhone compatibles avec la nouvelle version.



Un iPhone 11 avec iOS 14 a été présent dans l'une des usines de productions chinoises fin 2019. Malgré la surveillance du sous-traitant, un employé a réussi à s'emparer du smartphone avec l'idée de le revendre sur internet. Résultat, l'homme a trouvé un acheteur et l'a vendu à plusieurs milliers de dollars.

Cette personne qui a racheté l'iPhone 11 a en suite extrait iOS 14 pour le partager avec des développeurs et chercheurs en sécurité. En seulement quelques semaines, le nouvel OS est passé entre les mains d'une multitude de personnes spécialisées dans les logiciels pour mobile.

Les informations obtenues ont après été vendues à des médias américains qui se sont empressés de relayer les nouvelles fonctionnalités d'iOS 14.



Plusieurs spécialistes et développeurs dans l'univers du jailbreak ont attentivement étudié iOS 14 afin de trouver et d'exploiter les potentielles failles quand le nouvel OS sortira en septembre.

Cela permettra de proposer un jailbreak très rapidement après l'annonce. Puisque même si Apple essaie à chaque fois de proposer un OS sans faille de sécurité, il y en a toujours plusieurs qui passent entre les mailles du filet !

iOS 14 devrait être disponible en septembre. D'ici là, Apple va proposer plusieurs bêta tout l'été. La première sera normalement disponible le 22 juin, le soir de la WWDC. Chaque année Apple propose la première bêta dès l'annonce du nouvel OS.