Netflix va résilier les abonnements des comptes inactifs

Il y a 2 heures

Alban Martin

Beau geste de la part de Netflix. Le géant du service de streaming ne veut pas faire partie de ceux qui profitent de l'oubli pour encaisser toujours plus d'argent. En effet, la plateforme annonce une nouvelle fonctionnalité de résiliation automatique.



Combien d'entre nous ont des abonnements dont ils ne se servent plus mais qu'ils continuent à payer chaque mois ou chaque année ? Les petits prélèvements de 3€, 5€ ou 10€ passent souvent inaperçus dans un budget mensuel.

Netflix va arrêter automatiquement les abonnements des clients inactifs

Pour aider les plus étourdis et assurer une base clients de qualité, Netflix va donc passer à la résiliation automatique. Comment cela va se passer ? Tout simplement via email et / ou notification au sein de l'app. Netflix propose à tous ceux qui n'ont rien regardé depuis 12 mois de résilier ou de garder l’abonnement au service. Sans réponse, le compte sera rendu inactif et les prélèvements stoppés.

D’après le service, ces comptes inactifs représentent moins de 0,5 % des abonnements, soit quelques centaines de milliers de comptes dans le monde d'après le géant. Cela fera tout de même quelques millions d'euros en moins.



Et si vous revenez dans les 10 mois, vous retrouverez tout de même vos données de visionnages et vos favoris comme l'explique le groupe. La suppression complète n'intervient qu'après.



Bravo Netflix. Et pour ceux qui y sont toujours abonnés, notre article "comment changer le jour de facturation" pour vous intéresser.

Nous avons toujours pensé qu'il devrait être facile de s'inscrire et d'annuler. Ainsi, comme toujours, toute personne qui annule son compte puis se réinscrit dans les 10 mois aura toujours ses favoris, ses profils, ses préférences d'affichage et les détails de son compte au moment où elle les a quittés. En attendant, nous espérons que cette nouvelle approche permettra aux gens d'économiser de l'argent durement gagné.



