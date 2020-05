Notion : l'application de notes devient gratuite pour les particuliers

Si vous êtes à la recherche d'une alternative à l'application Notes d'Apple, il vous faut connaître Notion (v1.5.2, 19 Mo, iOS 11.0), l'une des meilleures dans sa catégorie.



Elle offre donc la prise de textes, mais également l'accès à une fonctionnalité de to-do list, avec de belles fonctionnalités et un design simple et efficace.



La belle nouvelle du jour, c'est que ses développeurs la proposent désormais gratuitement pour les particuliers.

🤘 Starting today, Notion is free for personal use.



We used to have a storage limit on our free plan, but no more! Everyone should have access to our tools to create what they need.



Write, plan, and get organized at https://t.co/ChnIAo3WtV. https://t.co/y79q2cpmsl