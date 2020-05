Samsung Terrace : une TV QLED 120Hz pour l'extérieur (Apple TV, AirPlay, ...)

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Samsung continue d'élargir sa vaste gamme de téléviseurs. Comme pour les téléphones, le coréen propose des variantes pour tous les usages avec cette fois une TV nommée Terrace. Vous l'aurez deviné, la Terrace 4K a été conçue pour être positionnée à l'extérieur de la maison ou de l'appartement avec une résistance IP55 à l'eau et à la poussière, mais aussi une luminosité accrue pour être visible même par temps ensoleillé. Et pour ne rien gâcher, elle inclut les derniers raffinements dédiés aux clients Apple avec le support de l'app Apple TV, iTunes, Apple Music et de la diffusion via AirPlay 2.



Terrace : un écran 120 Hz et 2000 nits

Samsung vient donc de lancer sa nouvelle gamme Terrace par communiqué de presse. Le Terrace est le premier téléviseur extérieur 4K QLED de Samsung et fait partie de la série «Lifestyle» qui comprend ses autres modèles uniques : The Frame, Sero et Serif.



Le Terrace ne propose pas de surprises au niveau du contenu la plate-forme Smart TV de Samsung qui comprend toutes les applications et services de streaming les plus populaires, y compris Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, iTunes, Apple Music et AirPlay 2. Il existe également une prise en charge vocale Alexa intégrée en plus de Bixby (l'assistant Google sera bientôt disponible).



Mais pour se démarquer, la Terrace pousse la luminosité de la dalle jusqu'à 2000 nits et est doté d'un revêtement antireflet, idéal pour les jours de grand soleil. De même, la fonction Motion Rate 240 offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz reproduisant une vidéo fluide pour le sport et autres contenus au rythme rapide comme les futurs consoles de jeux PS5 et Xbox Series X.

La barre de son Terrace

Samsung a également lancé une Terrace Soundbar pour accompagner son écran. L'expérience de l'image ne suffit pas, il faut aussi une qualité audio au rendez-vous comme l'explique Samsung. La terrasse Soundbar offrent un son dynamique qui redéfinit les dimensions du cinéma maison d'après le constructeur, le tout avec ou sans fil via Bluetooth ou Wifi. En revanche, pas sûr que les voisins apprécient votre nouvelle installation sur le balcon. Bien évidemment Samsung vise surtout les professionnels comme les bars ou autres lieux conviviaux qui diffusent les évènements sportifs.

Prix et dispo des Terraces

Le téléviseur intelligent Terrace QLED 4K est disponible en plusieurs tailles : 55, 65 et 75 pouces. Pour l'instant, les modèles 65 et 75 pouces sont disponibles en précommande au prix de 4 999 $ et 6 499 $, seulement aux USA. En France, la recherche de la Terrace sur le site de Samsung s'est avérée infructueuse. Nous vous tiendrons informés de leur sortie chez nous.



Quant à la barre de son, elle est vendue 1 199€.