Wilmot's Warehouse : le jeu d'énigmes disponible sur iOS

Quelques mois en arrière, les joueurs PC et Nintendo Switch ont eu la chance de faire la connaissance du jeu Wilmot's Warehouse. Ce dernier prend la forme d'un jeu d'énigmes dans un entrepôt dont il faut trier et organiser le contenu.



Si le concept peut paraître assez spécial, la création du studio Fini a reçu de nombreux retours positifs de la part de la communauté. La belle nouvelle, c'est qu'il fait son arrivée sur l'App Store aujourd'hui !



Wilmot's Warehouse est un jeu d’énigmes dans lequel il faut organiser au mieux un entrepôt. Vous incarnez Wilmot, un magasinier qui travaille dur et qui doit pousser, trier et empiler divers produits. Au fil du temps, de plus en plus de chargements s’accumulent dans l’entrepôt.