Citra Emulator est disponible sur Android, en plus du Mac et de Windows

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Si vous avez un Android, sachez que l'émulateur Citra est arrivé sur le Play Store. Il permet de jouer aux jeux Nintendo 3DS sur smartphone, bien évidemment si vous avez déjà quelques jeux en votre possession.



Le célèbre émulateur de jeux pour Nintendo 3DS est désormais disponible en bêta pour tous, après avoir fait les beaux jours des joueurs sur PC, Mac et Linux. Regardez une vidéo de démonstration sur Samsung Fold :

Un émulateur qui débarque sur mobile

Citra est très connu des amateurs de Nintendo 3DS. Avec le portage sur Android disponible en alpha depuis quelques temps, les joueurs les plus impatients ont déjà pu tester l'app. Mais Citra vient d'arriver en version officielle sur le Play Store en accès anticipé. Il n'est donc plus nécessaire de télécharger Citra sur le site officiel, on peut récupérer l'APK de manière officielle. Il s'agit d'une bêta, avec donc encore quelques bugs.



Comme Delta qu'on trouve sur iPhone, l'émulateur permet de jouer à des dizaines et même des centaines de jeux connus sur 3DS comme Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, Zelda Ocarina of Time 3D, Pokémon, Professeur Layton, Rayman 3D, Super Street Fighter 4, Super Mario Maker, etc.



En prime, Citra offre des graphismes améliorés grâce à l'optimisation des textures, mais aussi une fluidité accrue sur les ROMs les mieux supportés (une page référence la qualité du support). De plus, sachez que Citra gère l’appareil photo, le microphone et le gyroscope, le tour sans oublier la compatibilité avec les manettes. Parfait !



Si l'app est gratuite, sachez que Citra propose quelques options payantes comme le mode sombre. En attendant son portage sur iOS, Citra est donc disponible sur Android, PC, MacOS et Linux.

Comment installer des ROMS

Bien évidemment, Citra ne dispose pas de catalogue de jeux embarqués et n'offre pas de moyen de les télécharger directement. A vous de vous les procurer. Et pour cela, il faut avoir acheter une cartouche de Nintendo 3DS pour rester dans la légalité.

Tout est bien expliqué dans la FAQ de Citra.



Voici un aperçu du rendu de certains jeux classiques sur Citra :