Minecraft Earth : la saison 2 des défis est disponible

Le jeu Minecraft Earth a reçu de nombreux nouveaux contenus grâce à des mises à jour mensuelles, permettant notamment de faire face au confinement en offrant aux joueurs la possibilité de jouer chez soi. Dans cette update estampillée 0.18, les développeurs apportent de nouvelles aventures épiques, des temps de chargement plus rapides, la saison 2 des défis avec ses récompenses et des aperçus animés des plateaux de construction. Cette fameuse saison 2 marque également l'arrivée de nouvelles créatures, dont le poulet de minuit ! Vous jouez à Minecraft en AR vous ?

Une nouvelle fois, les développeurs de Minecraft Earth récompensent la fidélité des joueurs en mettant leur jeu phare à jour. La belle nouvelle, c'est que cette belle update permet de donner le coup d'envoi de la saison 2 des défis, mais apporte bien d'autres nouveautés. Sous la lumière des projecteurs, on retrouve notamment l'arrivée des aventures épiques !

