Covid-19 : Apple aide financièrement les ateliers de réparations agréés

Il y a 39 min

Julien Russo

Le début d'année aura été très difficile pour les commerçants, mais également pour les réparateurs de produits Apple. La firme de Cupertino s'est engagée dans plusieurs procédures d'aides avec ses partenaires, la dernière en date concerne les réparateurs agréés qui vont recevoir une aide financière.

Une bonne action

Avec le Covid-19, les ateliers de réparations ont été dans l'obligation de prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs personnels. On parle de fournitures de nettoyages et d'équipements de protection individuelle comme les masques par exemple. Tout cela a eu des coûts. Dans une note interne d'Apple intercepté par MacRumors, il a été révélé que la firme de Cupertino s'engage à rembourser les frais générés chez l'ensemble de ses réparateurs agréés.

La subvention se présente comme rétroactive et elle sera en fonction des décisions de chaque gouvernement par rapport à la durée du confinement.

Plus le confinement aura duré longtemps, plus le dédommagement d'Apple sera élevé. Dès maintenant, les réparateurs agréés Apple sont invités à se rapprocher de leurs représentants Apple.