Le Macbook Pro 13" 2019 en promo chez Boulanger (-300€)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après la Fnac et Amazon, c'est Boulanger qui propose une jolie réduction sur les Macbook Pro 2019. Affiché à 1199€ au lieu de 1499€, il s'agit d'une très bonne affaire en grande partie due à la sortie du MacBook Pro 13 pouces 2020 il y a peu.

Le Macbook Pro 2019 en promotion

Le Macbook Pro 2019 possède la Touch Bar d'office, la puce T2 pour la sécurité et les performances ainsi qu'un clavier papillon de 4ème génération. Ce dernier est un vrai délice au quotidien et est plus robuste que les anciens modèles désormais remplacé par le mécanisme à ciseaux depuis cette année. Il est vrai qu'il est plus costaud mais moins agréable.



Avec son prix canon de 1 199 euros chez Boulanger, le MBP 13 pouces est affiché au niveau du MacBook Air. Mais il a pour lui un écran plus lumineux (500 contre 400 nits) et plus fidèle en couleurs (gamme P3), une Touch Bar bien pratique avec notamment le Touch ID et des processeurs plus véloces. Ainsi, on trouve un processeur Intel Core i5 de 8e génération, cadencé à 1,4 GHz et capable de montrer à 3,9 GHz avec le Turbo Boost, 8 Go de RAM et un GPU Intel Iris Plus Graphics 645.



Côté stockage, Apple propose un SSD de 128 Go, un peu juste mais suffisant dans bien des cas avec les services Cloud. Sinon, la version 256 Go du MacBook Pro 13 pouces est aussi en promotion.



Notre avis

Le MacBook Pro 13 pouces 2019 en promotion est une belle solution pour avoir un MacBook plutôt costaud à prix raisonnable et qui pourra être mis à jour pendant encore environ 7 ans avec macOS. Vous pourrez l'utiliser pour le divertissement, pour travailler et même pour jouer, si tant est que vous ne vouliez pas faire tourner les derniers jeux en HD. Il pourra très bien suffire pour les titres d'Apple Arcade par exemple.