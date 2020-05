iPhone en Chine : les ventes en hausse de 160% en avril

Apple a directement été impacté par les restrictions de confinement en Chine, vendant seulement 500 000 iPhone au mois de février, puis 2,5 millions en mars. Heureusement, le mois d'avril fait une belle grimpée avec des ventes en hausse à hauteur de 160%, notamment grâce au nouvel iPhone SE, le modèle le plus abordable. Sur les 3,9 millions d’iPhone écoulés durant le mois, les derniers téléphones de la Pomme ont pris une part de 24%. Du côté des services, Apple fait tout aussi bien avec des revenus estimés à 1,53 milliard de dollars, soit 7% de plus que le mois précédent. Malgré cette hausse, les spécialistes estiment qu'Apple pourrait connaître d'autres mois difficiles face à l'émergence des smartphones 5G. Source

