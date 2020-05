StopCovid : l'app validée par la CNIL arriverait ce week-end

Il y a 5 heures

Alban Martin

7

L'app StopCovid du gouvernement français devrait arriver plus tôt que prévu sur iOS et Android. Celle qui intègre un système de traçage "maison" basé sur le Bluetooth des personnes que l'on croise dans la journée, a en effet subi un test grandeur nature et est passée entre les mains de la CNIL qui a validé son fonctionnement.

StopCovid pourrait arriver en avance

L’application StopCovid devait sortir le 2 juin, mais Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, vient d'annoncer au Figaro que la mise en ligne pourrait arriver dès ce week-end. Il suffit que l'app soit votée au Parlement pour « être disponible dans les magasins d’applications d’Apple et Android dès ce week-end ».



Le secrétaire explique que StopCovid est « une assurance supplémentaire » aux masques et aux autres mesures barrières, « un atout supplémentaire pour retrouver notre liberté ».

La vie privée respectée selon la CNIL et le gouvernement

Si bon nombre de Français craignent un manque de respect des données et de la vie privée, Cédric O se veut rassurant car « le décret que nous préparons prévoit l'application sera automatiquement désactivée et que les données seront toutes effacées dans les six mois suivants la fin de l’État d’urgence sanitaire.



D'ailleurs, selon Cédric O, StopCovid n'utilise pas l’API commune d’Apple et Google car « leur solution est moins efficace d’un point de vue sanitaire et moins protectrice de la vie privée ». A vérifier, même si le ministère des Armées a testé le programme qu'il a jugé opérationnel et suffisamment efficace pour être déployé avec une détection de « près de 80% des personnes dans un rayon d’un mètre et pendant plus de quinze minutes. »



Enfin, la CNIL - la Commission nationale de l'informatique et des libertés - a joué son rôle qui consiste « veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».



Pour la CNIL, l'application StopCovid respecte à la fois le RGPD européen, mais aussi la protection de la vie privée. Elle ne créé pas un fichier des personnes contaminées. Par contre, elle fait savoir qu'il faut que l'ensemble du code source du programme soit disponible en ligne pour que le tout soit "parfait".

La CNIL s’est prononcée lundi 25 mai 2020, en urgence, sur un projet de décret relatif à l’application mobile « StopCovid ». Cette application vise à informer les personnes utilisatrices qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID-19 et utilisant la même application, cette proximité induisant un risque de contamination.

Cette saisine fait suite à l’avis rendu par la CNIL le 24 avril 2020 sur le principe même du déploiement d’une telle application. Compte tenu du contexte exceptionnel de gestion de la crise sanitaire, la CNIL avait considéré possible la mise en œuvre de « StopCovid », sous réserve qu’elle soit utile à la stratégie de déconfinement et qu’elle soit conçue de façon à protéger la vie privée des utilisateurs.

L’application utilisera des données pseudonymisées, sans recours à la géolocalisation, et ne conduira pas à créer un fichier des personnes contaminées. La CNIL constate que ses principales recommandations ont été prises en compte et estime ainsi que ce dispositif temporaire, basé sur le volontariat, peut légalement être mis en œuvre.

Afin d’assurer la pleine conformité du traitement au règlement général sur la protection des données (RGPD), elle a néanmoins émis plusieurs observations sur le projet de décret qui lui a été soumis et sur les conditions opérationnelles de déploiement de l’application.

Pour en savoir plus sur l'application StopCovid, n'hésitez pas à lire nos différents articles :