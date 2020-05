Pokémon GO Fest 2020 : une expérience virtuelle en juillet

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Plus tôt dans la journée, nous vous apprenions que les développeurs de Niantic allaient mettre à jour leurs jeux pour améliorer la réalité augmentée au sein de ces derniers, notamment en se servant du "Reality Blending".



Ce coup-ci, c'est le jeu Pokémon GO (v1.141.2, 328 Mo, iOS 9.0) qui fait parler de lui, et lui seul, étant donné que le studio revient sur l'évènement annuel qui a lieu au cours de l'été : le Pokémon GO Fest 2020.



En effet, tous les ans, un ou plusieurs lieux sont choisis dans le monde afin de proposer aux dresseurs de se rencontrer et d'écoper du bonus durant toute une journée, au travers de plusieurs évènements.

Pokémon GO se heurte une nouvelle fois au confinement

À cause du coronavirus et du déconfinement progressif, les développeurs n'ont pas d'autres choix que d'annuler les évènements live, en attendant un retour à la normale.



Mais, ce n'est pas pour autant qu'ils abandonnent, puisqu'ils confirment le maintien de ce Pokémon GO Fest 2020 d'une façon inédite : sous forme virtuelle.

Cette année, c'est une expérience Pokémon GO Fest totalement repensée qui sera proposée. Notez les dates dans votre agenda : les 25 et 26 juillet aura lieu le Pokémon GO Fest 2020 dans le monde entier, sous forme virtuelle. Il permettra aux Dresseurs des quatre coins du monde de participer, où qu'ils se trouvent. Autre nouveauté : tous les détenteurs de billets pourront participer aux deux jours de cet événement.

De nouvelles informations arriveront dans les prochains jours !

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO