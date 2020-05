Skullcandy : les balises Tile intégrées dans ses nouveaux écouteurs

Le célèbre fabricant d'écouteurs et d'accessoires musicaux Skullcandy vient de commercialiser quatre nouvelles paires qui ont un petit avantage par rapport à la concurrence.



En effet, la firme américaine a signé un partenariat avec Tile, permettant ainsi de localiser ces derniers en cas de perte, d'oubli ou de vol.



Car oui, si vous ne connaissez pas ces petits accessoires, on parle de petits capteurs à accrocher à ses clés, son téléphone ou tout autre objet pouvant être perdu. Ces derniers peuvent alors être localisés grâce à une application dédiée, sauvant ainsi les têtes en l'air.

Skullcandy vient donc de présenter ses nouveaux écouteurs répondant au nom de Push Ultra (129,99 euros), Indy Evo (99,99 euros), Indy Fuel (119,99 euros) et Sesh Evo (79,99 euros).



Ils ont tous la particularité d'embarquer la technologie de Tile, permettant de localiser les accessoires. CJ Prober, dirigeant de Tile :

Quiconque a déjà possédé une paire d'écouteurs sans fil sait à quel point il est facile de les perdre. Skullcandy s’est donc associé à Tile pour limiter et même éliminer ce risque et rassurer les clients, en rendant la nouvelle gamme d’écouteurs sans fil complètement localisables et par conséquent imperdables !