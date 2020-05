Apple TV + : la Pomme remporte les droits du prochain film de Scorsese

Corentin Ruffin

Le mois dernier, nous vous apprenions qu'Apple était en pourparlers avec le célèbre réalisateur américain Martin Scorsese dans le cadre de la production de son nouveau film.



Les droits concernaient une adaptation du livre "Killers of the Flower Moon", sorti en 2017 et ayant rencontré un beau succès aux États-Unis.



La belle nouvelle, c'est que ce partenariat vient d'être acté puisque la Pomme a remporté son combat face aux concurrents.

Scorsese et Apple collaboreront pour un film

On aura donc le droit à du Scorsese sur Apple TV+, et c'est une très belle nouvelle ! Alors que le service de streaming peine à rencontrer le succès face à ses concurrents, Apple se doit de signer de gros contrats comme celui qu'elle vient de remporter.



En effet, nous aurons le droit à l'adaptation du livre "Killers of the Flower Moon" réalisé par Martin Scorsese, mais ce n'est pas tout... Pour les rôles principaux, nous retrouverons deux acteurs dont le nom n'est plus à faire : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro !



Distribué par Paramount, le film sortira sur les grands écrans avant de voir le jour sur Apple TV+. Il aura fallu débourser plus de 150 millions de dollars pour s'arracher cette adaptation, mais le jeu risque d'en valoir la chandelle.

Dans les années 1920, plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osages dans le comté d'Osage en Oklahoma sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres. Le FBI mène l'enquête.

