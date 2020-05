Tidal s'écoute en Dolby Atmos sur Apple TV 4K et Android TV

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

TIDAL vient de nouer un partenariat intéressant pour les mélomanes les plus exigeants. En effet, alors que le service de streaming de Jay-Z dispose de morceaux MQA (Master Quality Authenticated), elle vient de lancer une app compatible Dolby Atmos sur Apple TV 4K, mais aussi Android TV et Amazon Fire Stick. Sans oublier les appareils compatibles Dolby Atmos comme les téléviseurs, les barres de son et les haut-parleurs.

Tidal en Dolby Atmos sur Apple TV

Le service de streaming de musique annonce donc que l'Apple TV 4K, sortie en 2017, prend en charge la norme Dolby Atmos, une fonctionnalité qui offre un son plus immersif lorsque la box est couplée avec une barre de son ou un récepteur Dolby Atmos.



Selon Dolby, la prise en charge de Tidal est actuellement déployée sur les appareils Apple TV 4K, Fire TV Stick de 2e génération, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV de 3e génération, Nvidia Shield TV ainsi que les téléviseurs compatibles Dolby Atmos de Sony et Philips.



Tidal a testé le support Dolby Atmos en décembre avec les smartphones et tablettes Android, et il est désormais disponible pour tous les abonnés Tidal HiFi, l'abonnement qui offre une qualité sonore haute fidélité sans perte, au prix de 19,99 $ par mois.

Tidal explique qu'il ajoutera régulièrement du contenu en Dolby Atmos, et propose déjà des albums de Ariana Grande, The Weeknd, Shawn Mendes ou encore Camila Cabello. Vous pourrez d'ailleurs filtrer les musiques en sélectionnant "Disponible en Dolby Atmos" lors d'une recherche.



Si vous n'avez jamais testé Tidal, il y a actuellement un essai gratuit prolongé de 60 jours. Pour profiter de la promotion, inscrivez-vous sur le site de Tidal.



Ensuite, libre à vous d’écouter sur iPhone, iPad, Apple TV, Android et Mac / Pc (version web).

Télécharger gratuitement TIDAL