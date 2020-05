KartRider Rush+ atteint les 10 millions de téléchargements sur mobile

Nous l'avions découvert en exclusivité en France le mois dernier, KartRider Rush+, le nouveau jeu du studio Nexon vient de franchir un joli cap avec plus de 10 millions de téléchargements sur mobile, que ce soit sur l'App Store et le Play Store. De quoi donner des ailes à celui qui est adulé en Corée depuis des années et que l'on a adoré à sa sortie.



Regardez la première course de KarRider Rush+ sur mobile :

KartRider Rush+ : 10 millions de joueurs mobiles

Si vous n'avez jamais entendu parler de KartRider Rush+, il s'agit du portage de Crazyracing Kartrider, un jeu particulièrement populaire en Asie. Et après 3 millions de précommandes la première semaine de son annonce sur mobiles, le jeu a déjà dépassé les 10 millions de téléchargements en deux semaines comme l'annonce Nexon. C'est peut-être moins qu'un certain Mario Kart, mais le jeu est plus intéressant avec son mode en ligne directement disponible et son contenu varié (45 circuits, 20 personnages, 5 modes de jeu, personnalisation, etc). C'est sans doute pour cela que le titre peut se vanter d'avoir déjà 3,57 millions d'utilisateurs quotidiens.



Autre annonce, KartRider Rush+ a également introduit trois nouvelles pistes - "Dino Town", "Namsan Tour" et "The Bridge of Fate" - et le nouveau personnage "Dino Ethen". Sans oublier un bonus pour les nouveaux joueurs qui rejoindront les rangs des pilotes avant le 31 mai avec le "L-décodeur x5".



On rappellera que la particularité du gameplay réside dans la gestion des dérapages qui permettent de prendre des virages serrés tout en accélérant, mais aussi dans les bonus pour aller plus vite ou ralentir les adversaires.



Si vous voulez en savoir plus, relisez notre test de KartRider Rush+.





