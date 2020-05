Netflix : Les doublages VF reprennent

La plateforme de streaming vidéo explique : "Nous sommes conscients de l’attente concernant l’arrivée de la VF sur nos dernières sorties. Avec le contexte actuel, la sécurité de nos partenaires est toujours une priorité pour nous. Le travail de doublage reprend. En attendant, nous allons continuer à proposer la VOSTFR. Dès qu’il sera possible de proposer les VF, on le fera". Sur tous les derniers contenus récemment sortis, il n'y avait que la VO ou VOSTFR qui était proposé. Ils vont progressivement passer avec la VF d'ici les prochains jours, prochaines semaines !

Créer une version française d'un contenu étranger n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il faut rassembler plusieurs professionnels dans un studio et ils devront lire des textes avec une certaine intonation correspondant à la situation de l'acteur dans la série ou le film. Un travail qui est impossible à réaliser chez soi ! Pendant la période de confinement, toutes les entreprises qui s'occupent de doubler les voix de vos acteurs préférés dans les contenus Netflix ont dû stopper leur activité . Cependant, bonne nouvelle ! Celle-ci a repris aujourd'hui d'après une communication de Netflix France sur Twitter.

Avec la pandémie qui touche le monde, les entreprises qui s'occupent du doublage de vos séries et films préférés sur Netflix étaient temporairement fermées. Une situation qui a causé de nombreux nouveaux contenus en VO ou VOSTFR uniquement. Aujourd'hui, bonne nouvelle la situation change !

