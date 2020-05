StopCovid : En attente de validation sur l'App Store et le Play Store

Julien Russo

L'application StopCovid va débarquer mardi prochain en France, elle sera disponible sur la boutique d'applications d'Apple et de Google. Après plusieurs semaines de développements et d'expérimentations, le Parlement a donné son feu vert pour que l'application de traçage des contacts via le Bluetooth soit proposée aux Français.

L'application est en attente de validation

C'est désormais officiel, l'app StopCovid a été soumise aux équipes de validations de l'App Store et du Play Store. Les deux entreprises doivent désormais trancher et donner leur accord pour la mise à disposition de cette application à leurs millions d'utilisateurs.

Elle sera minutieusement étudiée avant publication, puisque StopCovid est loin d'être une application comme les autres. Elle a pour mission de suivre à la trace les utilisateurs pour enregistrer de façon anonyme les personnes avec qui ils ont été en contact quotidiennement.

Apple et Google vérifieront si l'application respecte la vie privée des utilisateurs. Dans le sens où celle-ci doit s'en tenir à ce qu'elle annonce, un traçage Bluetooth et non un traçage par géolocalisation. Elle devra également ne pas demander d'informations personnelles à l'utilisateur.

Le Premier ministre Édouard Philippe a d'ailleurs déclaré : "Nous avons pris toutes les garanties nécessaires pour que StopCovid respecte les données personnelles et de vie privée de ceux qui l'utilisent, son utilisation sera anonyme."



Comme vous avez pu le voir dans les captures d'écrans mis en ligne il y a moins d'une semaine, il est possible de désactiver ou d'activer le traçage Bluetooth à votre souhait.

Lors d'une interview à Radio J, le secrétaire d'État au numérique a expliqué que StopCovid devrait être efficace dès les premiers téléchargements, l'application pourra éviter de nouvelles contaminations.

Globalement, il faut voir l'application comme un "ange gardien" qui vous préviendra en cas de contact avec une personne contaminée pour que vous procédiez à votre isolement immédiat, afin de protéger votre entourage.

Une importante communication

Dès que l'application StopCovid pourra être téléchargée sur iOS et Android, le gouvernement va multiplier les communications aux Français.

À la TV, dans la rue, dans les transports en commun, sur internet, dans la presse... Partout vous verrez des messages vous invitant à télécharger la nouvelle application StopCovid.

Plus celle-ci sera téléchargée et que le traçage Bluetooth sera activé et plus elle sera efficace et permettra d'éviter de nouvelles contaminations.

Les communications du gouvernement seront probablement assez envahissantes dès mardi, attendez-vous à être très souvent sollicité.

Apple et Google devraient également mettre en avant l'application StopCovid dans l'accueil de l'App Store et du Play Store, ainsi que dans le moteur de recherche des boutiques d'applications.

Le coût de l'application

StopCovid a été conçu avec des entreprises spécialisées dans le développement des applications mobiles. D'après la déclaration de Cédric O, tout s'est fait bénévolement et de nombreuses firmes grandes comme petites ont toutes participé main dans la main. Cédric O souligne que même une startup du nom de "Lunabee" a donné de son temps gratuitement pour participer au développement global de l'application et de son interface.

Les seuls réels coûts ont été les salaires des chercheurs et des administratifs de la fonction publique, cela représente environ une "dizaine de personnes".



Cédric O rappelle quand même que l'application "StopCovid" n'est pas magique. Ce n'est pas grâce à elle que le Covid-19 va subitement disparaître, il faut plus la voir comme une contribution à l'extinction de la circulation du virus. À l'heure actuelle, StopCovid fait partie de l'une des décisions du gouvernement français pour combattre ce virus qui a déjà tué 28 771 personnes en France et contaminées plus de 151 496.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité de l'interview du rendez-vous politique de Frédéric Haziza sur Radio J.