Fortnite : Sony dévoile l'image qui représentera la saison 3 du chapitre 2

Il y a 35 min

Julien Russo

C'est ce qu'on appelle une belle fuite avant le lancement officiel. Epic Games a prévu de lancer la nouvelle saison de son jeu Fortnite le 11 juin prochain. Jusqu'ici nous n'avions eu que des rumeurs, mais heureusement grâce à Sony, nous avons une information officielle sur ce qui va prochainement arriver dans la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite.

La rumeur d'une gigantesque inondation semble confirmée

Après de longs mois d'attentes, la nouvelle saison de Fortnite va bientôt être lancé. Un soulagement pour de nombreux joueurs qui affirmaient que le jeu manquait cruellement de renouvellement et de "fun" comparé au chapitre précédent.

Pour l'instant le contenu de la future grosse mise à jour est toujours secret. Cependant, une précieuse information a fuité sur le PlayStation Store. En effet, l'image de présentation qui change à chaque nouvelle saison de Fortnite vient d'être modifiée... 10 jours avant le lancement de la saison 3.



D'après certains comptes Twitter spécialisés dans les fuites autour du jeu d'Epic Games, il s'agirait là d'un acte volontaire des développeurs de Fortnite pour créer le "buzz" et faire parler du jeu avant sa nouvelle saison.

Il faut dire que dans le passé, Epic Games a utilisé à plusieurs reprises cette stratégie. On se souvient par exemple des héliports qui laissaient penser à l'arrivée des Choppas.

L'image qui a fuité la voici. On peut y apercevoir le célèbre bus du Battle Royale avec en dessous, de l'eau et encore de l'eau.

Une image qui exprime beaucoup de choses, surtout quand le compte Twitter "FortTory - Fortnite Leaks & News" expliquait il y a quelques semaines que la nouvelle saison apporterait un changement majeur sur la map, puisque celle-ci serait complètement inondée.



Reste à voir si la rumeur sera confirmée. Epic Games a peut-être prévu de modifier et réduire sa carte que beaucoup trouve trop grande.

Il y a des chances que nous obtenions plus d'informations samedi prochain. Pour rappel, à 20h aura lieu l'événement de fin de saison, qui sert de transition avec la nouvelle histoire qui sera lancée à partir du 11 juin.



