Georges Floyd : Apple ferme ses stores où les villes s’embrasent

Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis la mort de George Floyd, un mouvement de révolte contre les violences policières retentit partout dans les États-Unis. L'incident survenu à Minneapolis a provoqué de nombreuses violences dans les rues, mais aussi énormément de pillages de personnes qui profitent des scènes de chaos pour aller voler de la marchandise.

Apple ferme ses boutiques dans les zones les plus critiques

C'était la grande réouverture après plusieurs semaines de fermetures à cause de la propagation du Covid-19... Apple a vite déchanté quand les premiers pillages ont touché certaines de ses boutiques. La firme de Cupertino a pris la décision hier de procéder à la fermeture de l'ensemble de ses Apple Store qui sont présents dans des zones victimes de pillages et de dégradations.

L'information nous vient de 9to5mac qui explique :

Apple indique que les fermetures de magasins dureront jusqu'à dimanche. Certains sites fortement endommagés ont des fermetures indéfinies répertoriées sur leurs pages Web.

Avec la fermeture de ses boutiques, Apple veut protéger ses salariés, mais également le mobilier et les produits à l'intérieur.

En général, les Apple Store sont les premières boutiques à être visés par les pillages lors des émeutes. Il faut dire que les produits Apple sont souvent convoités pour leurs reventes à un bon prix.

Apple Store Minneapolis - Photo by Ben Goggin

L'Apple Store de Portland et celui de Washington ont littéralement été vidés en seulement quelques minutes après que les casseurs aient brisé les vitrines.

Les boutiques d'Apple (comme celles des autres grandes marques) sont dépourvues de surveillances comme toutes les équipes de police sont débordées à cause des violences dans la rue.

Pour justifier cette fermeture, Apple explique :

Compte tenu de la santé et de la sécurité de nos équipes, nous avons décidé de garder fermés un certain nombre de nos magasins aux États-Unis dimanche.

Pour ce week-end d'émeutes aux États-Unis, on recense de nombreuses scènes de violences et de pillages dans les villes de Portland, Scotsdale, San Francisco et Washington.

Le décès de George Floyd a réveillé une énorme colère qui était longtemps restée endormie chez de nombreux Américains. Les manifestations ont commencé à Minneapolis et se sont progressivement propagées dans les autres villes américaines.



À noter que selon Bloomberg, Amazon a donné des instructions spécifiques samedi soir à ses chauffeurs-livreurs travaillant à Chicago et Los Angeles. Ils ont reçu ce message :

Si vous êtes actuellement en train de livrer des colis, arrêtez-vous immédiatement et rentrez chez vous. Si vous n'avez pas terminé votre itinéraire, veuillez retourner les colis non livrés au lieu de prise en charge chaque fois que vous en êtes capable.

Du côté de la Maison Blanche, on accuse la mouvance d'extrême gauche "Antifa" d'être à l'origine de ces débordements gravissimes. Donald Trump a annoncé son intention d'inscrire le mouvement Antifa comme "organisation terroriste". Les réactions sur Twitter ont été très divisées suite à cette annonce, entre les utilisateurs qui félicitent le président américain de cette décision et les autres qui affirment que ce n'est pas là qu'est le problème, jamais les Américains n’avaient été désunis comme aujourd'hui.

Apple Store - Washington

The entire apple store in DC has been looted. There’s nothing left. It took 7 minutes before a single cop showed up. pic.twitter.com/SijiCTcNjD — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020

Apple Store - Portland