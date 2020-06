iOS 14 : les iPhone compatibles se confirment

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

En janvier dernier, nous annoncions en exclusivité la liste des appareils compatibles avec le futur système iOS 14. Alors que la liste était pratiquement inchangée avec quelques modèles en balance du côté d’Apple, une autre source vient confirmer la compatibilité des iPhone.

Pas d’iPhone sur le carreau avec iOS 14

D’après de nouvelles informations publiées par The Verifer, Apple ne va pas abandonner d’iPhone cette année et conservera ainsi la même liste de smartphones qu’en 2019 pour iOS 13.



Voici la liste des iPhone pouvant installer iOS 14 :

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 2016

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPod Touch 7G

Une bonne nouvelle donc pour les clients Apple, et notamment ceux ayant un iPhone de 2015 ou 2016 car les iPhone 6S et iPhone SE étaient encore en ballotage en janvier dernier quand notre source nous avait donné la première liste. Si c’est le cas, ce sera certainement la dernière version majeure pour ses deux smartphones Apple, iOS 15 étant certainement réservé aux modèles plus récents.

Et iPadOS 14 ?

Concernant les iPad, The Verifier ne dit rien. Pour notre part, il était fort possible que la firme supprime les iPad Mini 4 et iPad Air 2 de la liste, à moins qu’elle ne fasse un effort supplémentaire pour iPadOS 14.



En tout cas, iOS 14 dont on connaît déjà quelques grandes nouveautés sera dévoilé le 22 juin à l’occasion de la WWDC 2020, la première qui se déroulera exclusivement en ligne. Nous devrions avoir la première bêta développeur d’iOS 14 et d’iPadOS 14 suivie d’une dizaine d’autres avant la version finale en septembre.