Lost Spaceships : un nouveau jeu de tir spatial sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

La nouvelle semaine démarre bien pour les amateurs de jeux mobile, puisqu'en ce mardi, nous accueillons le très prometteur Lost Spaceships (v1.0.1, 35 Mo, iOS 12.0) sur l'App Store.



Développé par le développeur indépendant Jakub Sakowicz, on y contrôle un vaisseau spatial dans un jeu de tir qui rend hommage aux pionniers de la catégorie.



Au travers de son look old school et pixellisé, le jeu propose une belle expérience et un véritable challenge aux joueurs.

Lost Spaceships : des tirs et des pixels sur iOS

Lost Spaceships est un jeu de tir spatial classique et rétro avec des commandes simples et des graphismes pixel art à l'ancienne.



Déverrouillez de nouveaux vaisseaux spatiaux, améliorez votre machine, affrontez les hordes de divers envahisseurs cosmiques et battez des boss.

Vous l'aurez compris, le jeu Lost Spaceships vous propose d'incarner un pilote qui a pour but de sauver l'univers. Pour ce faire, il pourra faire appel aux améliorations de son vaisseau, mais également aux bonus qui seront indispensables pour venir à bout des ennemis.



Au total, il y a 35 vaisseaux différents à débloquer avec un beau nombre d'adversaires différents qui risquent de vous mettre dans le mal plusieurs fois.



Lost Spaceships est disponible gratuitement sur l'App Store, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Lost Spaceships