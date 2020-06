StopCovid France : Disponible sur iPhone !

Il y a 53 min (Màj il y a 13 min)

Julien Russo

C'est désormais officiel. L'application StopCovid France a réussi à passer avec succès les étapes de validation de l'App Store. L'application proposée par le gouvernement français est disponible au téléchargement. Elle a pour but de protéger les utilisateurs iOS et Android grâce au traçage Bluetooth.

StopCovid France est de sortie sur iPhone

Elle aura nécessité plusieurs semaines de développement et d'expérimentation pour au final être approuvée par le Parlement et la CNIL.

L'application StopCovid n'a qu'une mission : Ralentir la propagation du Covid-19 sur le sol français.

Le principe est simple. Vous téléchargez l'application, vous activez le système de traçage Bluetooth et dès que vous entrez en contact avec une autre personne qui se déclare infectée, vous êtes immédiatement averti. C'est un moyen rapide et efficace pour s'auto-isoler et protéger ses proches.

Les étapes de fonctionnement :

Vous téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store Vous activez manuellement le traçage Bluetooth Vous restez informé si vous avez été en contact avec une personne qui s'est déclaré infecté Inversement vous pouvez informer les personnes que vous avez croisées que vous avez été atteint par le Covid-19. Un médecin devra vous communiquer un QR Code qu'il sera obligatoire de scanner dans l'application. Il s'agit d'un système pour éviter les signalements abusifs.

Le gouvernement français le promet, vos données sont protégées et si vous déclarez une contamination au Covid-19, le signalement depuis l'application ne révélera pas votre identité. Il déclenchera juste une notification d'alerte anonyme chez les personnes que vous avez approchées les jours précédents.



Dès maintenant vous pouvez télécharger l'application "StopCovid France". Pour l'instant, celle-ci n'est pas trouvable via une recherche sur l'App Store, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en bas de notre article.



L’application française ne s’appuie donc pas sur l’API d’Apple et de Google.

Télécharger l'app gratuite StopCovid France