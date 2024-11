Mollie lance Tap to Pay sur iPhone en France !

Mollie, celui qui ambitionne depuis quelques années de devenir l'Apple des paiements, a introduit la fonctionnalité Tap to Pay de la firme à la pomme pour ses clients français (allemands et néerlandais). Cette nouvelle offre permet aux petites et moyennes entreprises d'accepter les paiements sans contact directement via l'application Mollie sur iPhone, sans investissement ni maintenance de matériel supplémentaire. L'iPhone devient donc un TPE ultra compact et pratique.

Mollie active la fonctionnalité Tap To Pay

Si vous avez un commerce, voici les avantages que Tap To Pay offre aux clients de Mollie:

Accessibilité Immédiate : Les quelque 200 000 clients de Mollie en France, aux Pays-Bas et en Allemagne peuvent dès maintenant utiliser cette fonctionnalité à partir de l'application Mollie sur les iPhone XS ou modèles ultérieurs, fonctionnant sous la dernière version d'iOS.

: Les quelque 200 000 clients de Mollie en France, aux Pays-Bas et en Allemagne peuvent dès maintenant utiliser cette fonctionnalité à partir de l'application Mollie sur les iPhone XS ou modèles ultérieurs, fonctionnant sous la dernière version d'iOS. Aucun Matériel Additionnel : Pas besoin d'acheter, d'installer ou de gérer des lecteurs de cartes dédiés.

: Pas besoin d'acheter, d'installer ou de gérer des lecteurs de cartes dédiés. Simplicité de paiement : Les commerçants peuvent accepter les paiements sans contact, incluant les cartes de crédit et de débit, Apple Pay, ainsi que d'autres portefeuilles numériques, directement depuis leur iPhone.

: Les commerçants peuvent accepter les paiements sans contact, incluant les cartes de crédit et de débit, Apple Pay, ainsi que d'autres portefeuilles numériques, directement depuis leur iPhone. Sécurité améliorée : La technologie NFC assure des transactions sécurisées. Apple ne conserve aucune information de carte ou de transaction, ni sur l'appareil ni sur ses serveurs.

Comment ça marche Tap To Pay ?

Avec Tap To Pay, lors de l'encaissement, le client approche simplement son moyen de paiement sans contact de l'iPhone du commerçant, garantissant ainsi une transaction rapide et sécurisée. La fonctionnalité inclut également la possibilité pour le client de saisir un code PIN, avec des options adaptées à tous. Il faut évidemment passer par l'appli de la société.



Pour mémoire, cette nouveauté, qui coûte 1,8 % sur chaque transaction, permet aux entreprises d'utiliser leur iPhone quotidiennement pour non seulement accepter des paiements sans contact mais aussi pour suivre les transactions, gérer les remboursements, accéder au financement, et simplifier la comptabilité. Un atout supplémentaire pour Mollie dans un secteur très concurrentiel, notamment avec Stripe et Square.

Koen Köppen, CEO de Mollie, a déclaré :

Nous nous engageons à fournir à nos clients une expérience de paiement fluide, en offrant toutes les méthodes de paiement pertinentes, que ce soit en ligne ou en personne. Nous sommes enthousiastes de lancer Tap to Pay sur iPhone, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité à nos clients.

Une solution de plus pour les commerçants français ! Pour en savoir plus, notamment sur les commissions par type de paiement, rendez-vous sur le site de Mollie.

Télécharger l'app gratuite Mollie