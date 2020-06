Mario Kart Tour : au tour de la saison de chef

Corentin Ruffin

Le mercredi n'est autre que le jour de lancement de nouvelle saison au sein de l'excellent Mario Kart Tour (v2.1.0, 203 Mo, iOS 10.0) qui continue de proposer du nouveau contenu pour attirer des joueurs et fidéliser les conquis.



Cette fois-ci, Mario enfile une toque et se met derrière les fourneaux pour le lancement de la saison de chef ! Cette mise à jour marque également l'arrivée des évènements Pièces à gogo qui, comme son nom l'indique, permet de s'en mettre plein les poches.

Mario Kart Tour se met à table

La saison de chef est donc lancée, donnant l'opportunité aux joueurs de mettre la main sur Mario dans son costume blanc avec une toque et une poêle. Il sera également possible de gagner le kart Macarosse chocolat et l'aile Paradonut !



Pour les gains de la saison, tous les pilotes pourront remporter Morton tandis que les détenteurs du Pass Or pourront obtenir la Crêpe aux fraises. Du côté de la boutique, le Lot Crêpe banane choco permet de débloquer l'aile portant le même nom, 45 rubis pour 21,99€. Pour 43,99€, vous pourrez vous offrir le Lot Véloce-thé avec 90 rubis, Pauline et le kart.



Pour les nouveautés, au milieu de certaines coupes, vous aurez la possibilité de participer à un évènement Pièces à gogo. Le niveau maximum passe de 99 à 150 !

