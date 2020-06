iPhone 13 : Une nouvelle génération de dalles OLED LTPO

Julien Russo

Une récente rumeur a abordé aujourd'hui l'écran de l'iPhone 13 qui sortira à la rentrée 2021. Apple aurait pris une décision de passer à la vitesse supérieure concernant l'écran OLED. La firme de Cupertino utiliserait pour la première fois dans la gamme iPhone la technologie "LTPO" (Low-temperature polycrystalline oxide).

Des nouvelles générations de dalles OLED

L'iPhone 12 n'est même pas encore sorti qu'on parle déjà de l'iPhone 13, les rumeurs sont formidables ! Une nouvelle indiscrétion propulsée par Digitimes vient de faire du bruit il y a quelques heures.

En effet, celle-ci affirme que l'iPhone 13 devrait avoir une nouvelle technologie d'écran, il s'agit de l'OLED LTPO.



Mais qu'est-ce que la technologie LTPO ?

Il s'agit d'une dalle globalement plus économe sur l'énergie. Comprenez par là, un atout pour la batterie de votre iPhone, puisqu'on ne va pas se le cacher, ce qui tire votre batterie vers le bas en journée c'est l'écran !

Si Apple arrive à réduire sa consommation grâce à cette nouvelle technologie, l'iPhone devrait obtenir une meilleure autonomie.

L'autre avantage des dalles OLED LTPO c'est la luminosité et le taux de rafraîchissement. Pour les jeux iOS et les vidéos, vous aurez une meilleure fluidité. Un critère qui intéresse beaucoup les consommateurs. Surtout que la concurrence commence à proposer des écrans avec un taux de rafraichissement bien plus élevé que l'iPhone.



Pour information, on trouve cet écran sur l’Apple Watch 5 avec la fonction always-on.