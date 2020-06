iPadOS 13.5.5 : Apple travaille sur un raccourci "luminosité"

Le tout nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro est probablement le meilleur accessoire pour la tablette d’Apple avec son clavier rétro-éclairé, son trackpad et sa charnière très flexible, mais il lui manque quelques fonctions.



Après avoir vu comment simuler la touche ECHAP, on apprend que iPadOS 13.5.5 embarque des raccourcis pour régler la luminosité de l’écran et des touches du clavier.

Des fonctions de luminosité sur iPadOS 13.5.5

Alors qu’il est déjà possible de personnaliser l’action à réaliser quand on appuie sur la touche de verrouillage des majuscules, on devrait bientôt pouvoir aller plus loin.

Le code d’iOS 13.5.5 et d’iPadOS 13.5.5 révèle donc qu’Apple travaille sur des fonctions de type raccourci. Plus besoin d’ouvrir le centre de contrôle, tout se ferait en un clic.

Si les nouveautés sont présentes dans le firmware, en revanche elles ne sont pas actives comme l’indique 9to5Mac. Mais on peut avoir un aperçu du rendu (proche de MacOS) :

Enfin, cette nouvelle option que l’on devrait voir apparaître complètement dans iPadOS 14 devrait se trouve ici :

Aller dans Réglages

Aller sur Général

Aller sur Clavier

Sélectionner Clavier physique

