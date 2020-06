Les limites de l'API Apple/Google pour le COVID

Il y a 1 heure (Màj il y a 59 min)

Corentin Ruffin

Si vous avez suivi l'actualité du moment, notamment autour du coronavirus qui a chamboulé et qui continue de chambouler le monde entier, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple et Google se sont mis à travailler ensemble.



En effet, les deux grands groupes ont décidé de développer une API qu'ils mettent à disposition des pays et des différents états, permettant de traquer et suivre les éventuels infectés.



Si l'outil a de nombreux avantages, notamment au niveau de l'optimisation et de la consommation d'énergie, il semblerait que quelques problèmes y soient présents, notamment au niveau de la compatibilité.

L'API d'Apple et de Google rencontre quelques difficultés de compatibilités

Récemment, nous avons appris que l'application SwisssCovid, qui se base sur l'API, a été lancée en bêta pour certains domaines, comme la santé ou les forces de l'ordre. Elle compte plus de 50 000 installations et permet d'avoir des premiers retours et donc défauts. On parle ainsi, côté iOS, d'une compatibilité avec les appareils sous iOS 13.5 minimum, soit la toute dernière version disponible et forcément pas encore largement adoptée. Côté Android, ce n'est pas la grande fête non plus, puisque certains appareils Huawei ne sont même pas concernés par l'API, sans réellement que l'on sache pourquoi. Peut-être à cause du bannissement par les USA ?



Pour une première collaboration de développement entre Apple et Google, ça reste néanmoins prometteur puisque l'API respecte bien la vie privée et est moins énergivore que StopCovid France qui a du contourner certaines limitations.