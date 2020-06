L’ECG de l’Apple Watch arrive au Brésil et au Japon

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple a lancé watchOS 6.2.5 au public le mois dernier, ce qui a apporté l'application ECG pour les utilisateurs d'Apple Watch en Arabie saoudite.



Désormais, l’électrocardiogramme de l'Apple Watch devrait arriver officiellement au Brésil et au Japon.



Deux nouveaux pays vont accueillir l’électrocardiogramme

La semaine dernière, l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA) a approuvé l'application ECG d'Apple dans le pays. Le gouvernement brésilien a fait une déclaration officielle mentionnant que la fonction d'électrocardiogramme et les notifications de rythme cardiaque irrégulier peuvent désormais être activées au Brésil.



Et maintenant, Apple est également enregistré en tant que fabricant certifié auprès de l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et médicaux (PMDA), selon un nouveau rapport de MacOtakara. La société y a été enregistrée le 25 mars 2020, coïncidant avec le même jour où le gouvernement brésilien a annoncé l'approbation de l'application ECG d'Apple.

Cependant, même avec l'autorisation des gouvernements locaux, l'application ECG n'est pas automatiquement mise à la disposition des utilisateurs d'Apple Watch dans ces pays. Apple doit généralement publier une mise à jour de watchOS afin d'activer la fonction d'électrocardiogramme et les notifications de rythme cardiaque irrégulier dans de nouvelles régions, il faudra donc un certain temps avant que ces fonctionnalités ne soient disponibles au Brésil et au Japon.



La société exécute actuellement des tests avec watchOS 6.2.8 bêta. Un candidat idéal pour ces nouveautés, mais il faudra voir la version finale ou du moins les prochaines bêtas car aucune nouveauté n’est apparue pour le moment.



En attendant, regardez comment utiliser l’électrocardiogramme.