Un analyste affirme que Apple devrait racheter DuckDuckGo pour faire pression sur Google

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

À l'heure actuelle on compte de nombreux moteurs de recherche dans le monde. Cependant, un seul arrive à véritablement se démarquer de la concurrence et reste numéro 1 depuis le début des années 2000. Il s'agit de Google. Plusieurs alternatives comme Ecosia, Qwant, Yahoo, Bing ou encore DuckDuckGo ont essayé de faire tomber le géant Californie, mais en vain.

Apple devrait racheter DuckDuckGo

D'après Toni Sacconaghi analyste au cabinet Bernstein, Apple pourrait faire pression sur Google en rachetant un moteur de recherche. Celui qui correspondrait le plus à la vision d'Apple serait DuckDuckGo. Pourquoi ? Parce que ce moteur de recherche mise toute son activité sur la confidentialité et la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Quelque chose qui a une valeur importante aux yeux d'Apple.



Avec ce rachat, Apple pourrait faire pression sur Google, mais aussi créer une nouvelle source de revenus qui à long terme pourrait rentabiliser l'acquisition de DuckDuckGo qui est évalué à 1 milliard de dollars.

L'analyste explique dans son rapport :

Google est clairement la force dominante dans la recherche aujourd'hui. Cependant, nous soupçonnons que la crainte de la société de "faire basculer le bateau" - qui pourrait compromettre les 15 milliards de dollars de bénéfices qu'elle tire aujourd'hui d'iOS - pourrait finalement limiter sa liberté d'action avec Apple. Inversement, Apple pourrait être en position plus forte qu'à première vue, étant donné qu'elle contrôle les clés du royaume sur qui peut monétiser les recherches sur iOS. Cependant, elle reste inconfortablement dépendante de Bing pour faire contrepoids à Google - d'où notre suggestion qu'Apple acquière son propre moteur de recherche. Enfin, Microsoft Bing pourrait (contre-intuitivement) avoir la plus grande "valeur d'option" par rapport au statu quo - même s'il reste à voir avec quelle agressivité il saisira cette opportunité.

Apple prêt à abandonner son contrat avec Google ?

Les utilisateurs iOS et iPadOS sont nombreux dans le monde. Ça, Google le sait et l'entreprise est prête à débourser beaucoup d'argent pour être le moteur de recherche par défaut sur les produits Apple.

À l'heure actuelle, la firme de Mountain View paierait plus de 10 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche de base sur les iPhone et iPad partout dans le monde.

Cela assurerait des revenus conséquents et permettrait de dominer l'ensemble du secteur. D'après l'analyste, Google arrive à générer 15 milliards de dollars de bénéfices grâce à cet accord avec Apple.

Si du jour au lendemain Apple venait à racheter DuckDuckGo comme l'imagine Toni Sacconaghi, cela viendrait mettre un énorme coup de frein à la domination constante de Google sur le marché des moteurs de recherche.



Avant de racheter DuckDuckGo il faudrait avoir l'assurance d'avoir des revenus similaires à ce que rapporte Google aujourd'hui et c'est loin d'être gagné. Puisque la question majeure à se poser sera "est-ce que les utilisateurs iOS et iPadOS sont prêts à abandonner Google pour un moteur de recherche différent dont Apple est le propriétaire ?".

Si pour beaucoup cela ne dérangeraient absolument pas, pour d'autres c'est inenvisageable.

L'analyste précise également que Apple pourrait racheter DuckDuckGo et maintenir son accord avec Google. Une fois que le moteur de recherche obtiendra une popularité élevée et des centaines de millions d'utilisateurs au quotidien, la firme de Cupertino pourra enfin remplacer Google et prendre la main sur ce marché qui rapporte énormément.



