Facebook va bloquer les pubs des médias appartenant aux États, la Chine est mécontente

L'autre nouveauté sera la mise en place d'une signalisation que la publication que vous regardez provient d'un média dont le gouvernement est propriétaire. Pour Facebook cette nouveauté est logique et indispensable pour apporter une transparence aux utilisateurs. D'après Nathaniel Gleicher qui est le directeur des règlements sur la cybersécurité de Facebook : "Les gens devraient savoir si les informations qu'ils lisent viennent d'une publication qui peut être sous l'influence d'un gouvernement". Nous n'avons pour l'instant aucune date de la mise en place de cette nouveauté dans le reste du monde. En France, nous avons plusieurs médias contrôlés par le gouvernement. il s'agit du groupe France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, LCP et Arte France.

Tenir un réseau social de la taille de Facebook c'est une responsabilité incommensurable . Même si le réseau social de Mark Zuckerberg n'a pas toujours pris les bonnes décisions par le passé, Facebook essaie malgré tout de prendre le bon chemin malgré les critiques. À partir du mois prochain, le réseau social va bloquer les publicités venant des médias contrôlés par des États dans le monde. Pour l'instant, seuls les États-Unis sont être concernés , mais progressivement cela s'étendra aux autres pays dans le monde. L'objectif final est que cette règle s'applique partout où Facebook est accessible. Pour l'instant le seul pays qui a crié au scandale est la Chine . Pour l'Empire du Milieu, cette décision serait basée sur des "préjugés idéologiques". Si on écoute la Chine, le réseau social aurait une vision négative et malsaine des médias contrôlés par l'État chinois.

